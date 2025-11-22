В Южноуральске полицейские спасли из горящего дома маломобильную пенсионерку

Пострадавших в результате ЧП нет

В Южноуральске правоохранители, рискуя своими жизнями, проникли в горящий частный дом и эвакуировали лежачую пенсионерку. В результате женщина не пострадала. Подробнее рассказали в пресс-службе МВД России.

ЧП произошло около девяти часов вечера на улице Советской. Хозяйка частного дома выбежала на улицу и вызвала экстренные службы. Первыми на место примчались сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а также командир территориального подразделения ГАИ, который увидел пожар из окна своего дома. Встретившая их женщина рассказала, что дома находится ее мать, которая не может ходить. Правоохранители, вызвав пожарных и скорую, отправились спасать пенсионерку.

Полицейские проникли в горящее помещение через окно. В едком дыму и под обрушивающимся потолком они обнаружили женщину на кровати. Через то же окно они передали пенсионерку оставшимся на улице коллегам, те — медикам. Серьезных травм женщина не получила: ей оперативно оказали необходимую помощь.

Прибывшие к тому времени пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате ЧП нет.