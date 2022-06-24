В Южноуральске открыли первую площадку для выгула собак

Горожане оценили специализированное место для четвероногих питомцев

В Южноуральске открыли первую площадку для выгула собак. Место оборудовали тренажерами для дрессировки, урнами, установили освещение. В мэрии города рассказали, кто помог открыть объект, а горожане попросили построить такие площадки и в других частях города.

Южноуральцы и их питомцы уже оценили полосу препятствий для дрессировки собак, новые зеленые насаждения, а также специально оборудованные урны. На площадке устроена также зона отдыха для владельцев. Место для площадки выбрали на пустыре за школой № 3.

«Проект был осуществлен благодаря поддержке председателя Заксобрания региона Александра Лазарева и депутата ЗСО Владимира Перезолова. Площадка для выгула собак открыта ежедневно 24 часа в сутки, полностью освещена и находится под видеонаблюдением», — пояснили в мэрии.

Горожане, между тем, оценили актуальность нового объекта. В социальных сетях они попросили оборудовать такое место и в старой части поселка. В мэрии пояснили, что при активном посещении площадки жителями города администрация рассмотрит возможность открытия еще одного объекта.

«Спасибо за площадку! Будем заниматься, относиться бережно! Надеюсь, воспитанных собак и хозяев будет больше в нашем городе», — пишут южноуральцы.

Между тем в Челябинске обустроено уже 14 таких пространств. В рамках благоустройства скверов и парков по программе «Формирование комфортной городской среды» новая площадка в 2022 году появится в парке напротив ТК «Родник» в Курчатовском районе. Планируют построить площадки и в Тракторозаводском районе.