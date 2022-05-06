В Южноуральске открыли мемориальные доски павшим защитникам Родины

Памятные таблички посвящены уроженцам города, погибшим в Афганистане и Чечне

В Южноуральске прошло торжественное открытие мемориальных досок, посвященных трем погибшим в военных конфликтах уроженцам города. Так стартовал проект по сохранению памяти о защитниках Родины, инициированный молодежным советом муниципалитета, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации города.



Первые мемориальные доски посвящены воину-интернационалисту Павлу Левченко, не вернувшемуся из Афганистана и погибшему в первую чеченскую кампанию Руслану Валиулину и Владиславу Филатову. Все таблички содержат QR-коды, перейдя по которым, можно узнать всю информацию о павших солдатах.

В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, казаки, первые лица городской администрации, юнармейцы и просто школьники. Проект по увековечиванию памяти защитников Отечества в городе будет продолжен.