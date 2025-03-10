В Южноуральске двум ветеранам вручили памятные медали в честь 80‑летия Победы

Одной из награжденных 98 лет, вторая готовится отметить 103‑летие

В Южноуральске в канун 8 Марта депутат Заксобрания Владимир Перезолов и первый заместитель главы города Наталья Михайлова навестили с почетной миссией двух ветеранов. Они поздравили Матрену Лукьяновну Сердобинцеву и Александру Васильевну Борисенкову с Международным женским днем и вручили им медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», сообщает пресс-служба городской администрации.

Матрена Лукьяновна Сердобинцева, труженица тыла, готовится отметить свой 103-й день рождения в июне этого года. Александра Васильевна Борисенкова в свои 98 лет вспоминает, как прошла ужасы фашистской оккупации, в которой людей использовали как заложников в маршевых колоннах отступающие вражеские войска. Обе женщины, несмотря на пережитые трудности, сохраняют удивительную доброту, благодарность и энергию.

Гости тепло поздравили ветеранов с наступающим Международным женским днем и торжественно вручили юбилейные медали в честь 80-летия Победы.

«Эти женщины — настоящие героини, пережившие невероятные испытания, но сохранившие жизнелюбие и готовые делиться своим бесценным опытом с новыми поколениями», — отметила Наталья Михайлова.

Напомним, юбилейной медалью, учрежденной указом президента России Владимира Путина в ознаменование 80-летия Победы над фашистскими захватчиками, награждаются ветераны Великой Отечественной войны: фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.