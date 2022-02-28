В Южноуральске дорожники по гарантии поменяют некачественный асфальт

Горожане пожаловались на выбоины и щебень на улице Мира

В Южноуральске заменят некачественный асфальт в рамках гарантийных обязательств по улице Мира. Обновление дорожного покрытия провели летом 2021 года, но с таянием снега весной 2022-го горожане заметили, что исчез и асфальт. Мэрия Южноуральска в социальных сетях уведомила южноуральцев, что до 30 апреля на улице появится новый асфальт.

С наступлением теплых дней и плюсовых температур жители города Южноуральска заметили, как на улице Мира вместе со снегом сходит асфальт. Ремонт дорожного полотна провели летом прошлого года, но сейчас на участке дороги вновь щебень и ямы. Горожане задали вопросы местным властям в соцсетях.

«Кто контролирует строительство дорог в городе? В 2021 году летом заасфальтировали улицу Мира, делали парковки и улучшали дорогу. Мы радовались. И что теперь? Снег стаял вместе со всем покрытием, щебенка — отдельно, ямы — отдельно. Где асфальт?» — задали резонные вопрос горожане.

В мэрии города признали, что на улице Мира уложен некачественный асфальт.

«Этот факт зафиксирован. По поручению главы Южноуральска сотрудниками администрации был проработан вопрос с подрядчиками, которые полностью снимут и заменят дорожное покрытие на свой счет без выделения дополнительного финансирования муниципалитета на данной улице с наступлением благоприятных погодных условий до 30 апреля 2022 года», — ответил представитель городской администрации на вопрос горожан в соцсетях.

Напомним, в Челябинске глава города Наталья Котова поручила ускорить вывоз снега с улиц города.