В Южноуральске пункт вакцинации работает до полуночи

В местной больнице ввели удобный для жителей график прививок

В Южноуральске в будни и выходные дни до полуночи открыт пункт вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба города.

Прививочный пункт действует в приемном покое терапевтического отделения городской больницы. Для желающих поставить прививку от коронавируса увеличено время его работы: в будние дни — с 16:00 до 24:00 и в выходные дни — с 08:00 до 24:00.

Напомним, в Челябинской области каждые выходные дни разворачиваются дополнительные пункты вакцинации населения в торгово-развлекательных комплексах, садовых товариществах.