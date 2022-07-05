В Южно-Уральском государственном колледже появятся новые креативные специальности

Студенты будут разрабатывать компьютерные игры и мобильные приложения, создавать анимацию, гейм‑дизайн и медиаконтент

Южно-Уральский государственный колледж (УЮГК) превратится в «колледж креативных индустрий». Здесь появятся новые специальности: «анимация», «техника и искусство фотографии» и «реклама», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе министерства образования Челябинской области.



Новые направления будут реализованы в рамках проекта Минпросвещения РФ «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий». Новые специальности появятся не только в Челябинской области, но и еще в 6 субъектах Российской Федерации: в Республике Саха (Якутия), ХМАО, Калининградской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Удмуртской Республике: образовательные учреждения из этих субъектов федерации в 2021—22 годах прошли конкурсный отбор. Проект создан для развития креативной экономики, разработки новых творческих продуктов и повышения конкурентоспособности.

«В учреждениях, где будет реализовываться пилотный проект, оборудуют проектно-продюсерские центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. На площадке учебно-производственного центра нашего колледжа появятся совершенно новые лаборатории — лаборатория разработки компьютерных игр, лаборатория медиадизайна, лаборатория предпринимательства в креативных индустриях, лаборатория цифрового производства», — рассказывает Владимир Лапин, директор ЮУГК.

С помощью проекта будут введены современные цифровые технологии для создания, реализации новых творческих продуктов и внедрения их в общественную среду.

Автор: Софья Петрова