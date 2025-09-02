В ЮУЖД сообщили о непричастности к загрязнению реки Миасс в Челябинске

Компания утверждает, что система мойки вагонов исключает попадание воды в канализацию

В ЮУЖД — официальном филиале РЖД — опровергли слухи, что компания могла стать причиной загрязнения нефтепродуктами реки Миасс в центре Челябинска. Как рассказали в пресс-службе, мойка вагонов идет по технологии замкнутого цикла, поэтому используемая вода не попадает в канализацию города.

В компании пояснили, что вагономоечный комплекс устроен так, что вся вода для обмывки проходит систему очистки и используется повторно.

«Подчеркнем, что в ходе эксплуатации пассажирских вагонов исключено попадание на поверхность кузова масляных загрязнений, поэтому во время мойки такие вагоны очищают только от пыли и грязи», — сообщили в ЮУЖД.

Кроме того, в Челябинске отсутствуют предприятия, которые моют грузовые вагоны и цистерны.

Напомним, масляное пятно на реке Миасс заметили горожане в середине августа. Позже в министерстве экологии сообщили, что оно вылилось из реки Игуменки, в которую сливаются ливневые стоки со всего города. Тогда же реку начали очищать сорбентами. Но в прошедшее воскресенье, 31 августа, пятна заметили вновь — опять в районе Ленинградского моста.