В ЮУрГУ зажглась пятитысячная звездочка: вуз встречает абитуриентов

Документы подал 5000‑й абитуриент

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В Южно-Уральском государственном университете приемная кампания в самом разгаре. Сегодня документы в вуз подал 5000-й абитуриент. Им стала Евгения Чубарь, которая выбрала для себя специальность в Политехническом институте, сообщает пресс-служба вуза.

Девушка является победителем многопрофильной инженерной олимпиады для школьников «Звезда», которая дала ей преимущество поступления без вступительных экзаменов.

«Я выбрала ЮУрГУ, потому что он находится в списке лучших вузов России и мира. Здесь для меня открываются новые перспективы и большой выбор мест для практики. Очень хочу поступить на „Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств“. Мечтаю об этом уже несколько лет. Считаю, что это направление перспективное в наше время, и надеюсь, что у меня все получится!» — говорит Евгения Чубарь.

Отметим, что факультет «Машиностроение и технологии» появился в ЮУрГУ недавно. Цель его создания — формирование кадрового резерва для компании и всей российской промышленности.

«Мы очень рады, что 5000-й абитуриент поступает именно в Политехнический институт, и гордимся Евгенией, ведь она победила в инженерной олимпиаде. Для каждого нашего абитуриента получение базового технического образования дает мощный фундамент для профессиональной деятельности», — рассказывает Ирина Киесш, заместитель директора Политехнического института по работе с абитуриентами.

Напомним, что для абитуриентов, поступающих по результатам творческих испытаний, срок подачи документов — 9 июля. Для тех, кто поступает по результатам внутренних испытаний, — 20 июля. Окончание приема документов для школьников, поступающих по результатам ЕГЭ, — 25 июля. До 3 августа абитуриенты должны принести оригиналы документов в выбранный вуз.

Номер телефона приемной комиссии ЮУрГУ: 8 (800) 300-00-55.

Подробнее о поступлении в ЮУрГУ на сайте: www.susu.ru. Портал для абитуриентов: abit.susu.ru

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