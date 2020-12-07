В ЮУрГУ впервые исследовали «Таганай»

Университет принял международную конференцию «Инновации в спорте, туризме и образовании».

В ЮУрГУ прошла международная конференция «Инновации в спорте, туризме и образовании». Она состоялась с 3 по 4 декабря на базе института спорта, туризма и сервиса университета. В конференции приняли участие и высокопоставленные лица, в числе которых руководитель регионального Минспорта Леонид Одер, замминистра экономического развития региона Андрей Минченко и ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.



Одной из тем конференции стала оценка мультипликативного эффекта национального парка «Таганай». С докладом на такую тему выступила заведующая кафедрой Туризма и социально-культурного сервиса института спорта, туризма и сервиса.

«Оценка мультипликативного эффекта национального парка „Таганай“ проведена с применением американской методики на основании мониторинга за 2018—2020 год. Исследование национального парка впервые представлено в России. После пленарных докладов состоялась открытая онлайн-дискуссия с учеными из Румынии, Франции и Сербии. Основными темами дискуссии являлись: „Оценка психомоторной координации у детей начальной школы“, „Оценка метаболизма элитных гребцов с помощью гребного эргометра Concept 2“, „Прогнозирование спортивной результативности на основе биомеханики“, „Перспективные направления научных исследований в сфере географии и туризма“, „Туристическое поведение в период пандемии: исследование российского туризма“, „Спортивные и рекреационные возможности Фрушка-Горы после пандемии коронавируса“»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства спорта области.

Второй день конференции прошёл секционно на онлайн-площадках. Всего выступило порядка 50 докладчиков. В их числе — директор института спорта, туризма и сервиса Вадим Эрлих с докладом на тему «Цифровое моделирование спортивных локомоций».