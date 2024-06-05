В ЮУрГУ создали психологический портрет женщины-убийцы

Ученые Юридического института выяснили, почему дамы идут на преступление

Криминологи ЮУрГУ изучили самые громкие дела убийц-женщин и выделили социальные и биологические факторы, толкающие их на преступления, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые утверждают, что типичной женщине-убийце от 25 до 40 лет, у нее неполное общее образование, она не имеет постоянного заработка и отличается неустойчивой психикой.

«Помимо общего психологического портрета женщины-убийцы, мы выделили психотипы, которые склонны к насилию», — рассказывает студентка кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии ЮУрГУ Айна Мамбетова.

Например, «женщина-мстительница» совершает преступление, чтобы отомстить за себя или близких.

Другой тип — «семейный». Такие дамы идут на злодеяние «для блага семьи», чтобы дать родственникам все самое лучшее.

«Корыстолюбивый» тип на преступление толкает властный и амбициозный характер.

К особо жестоким преступницам относятся «кровавые барыни». Такой тип предельно хладнокровен, он испытывает удовольствие от страданий жертвы.

Отдельно ученые выделили женщин, которые убивают по настоянию мужчин. Эти преступницы — неуверенные и слабые личности, живущие ради других.

Ученые отмечают, что женская преступность остается одной из главных проблем современного общества, и в Год семьи призывают поддержать женщин — это может стать одной из мер профилактики преступлений.