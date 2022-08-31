Сегодня, 31 августа, в Южно-Уральском государственном университете состоялось торжественное посвящение в студенты абитуриентов 2022 года. В церемонии приняла участие учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, которая представила студентам обновленную премию «Двигай Че», направленную на поддержку социальных инициатив учащейся молодежи.

Молодежную премию Фонда 2020 вручают второй год. Ее присуждают молодым людям, обучающимся в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, за реализацию социальных, культурных или образовательных инициатив, а также за работу в социально-ориентированных организациях или проектах, направленных на развитие потенциала Челябинской области.

По словам Ирины Текслер, в этом году премия претерпела изменения. Теперь на нее смогут претендовать 30 человек. Размер премии — 35 тысяч рублей.

«Мы также расширили возрастной ценз, теперь он составляет от 14 до 30 лет. На премию смогут претендовать как студенты высших учебных заведений, так и ссузов, а также все ребята, которые чувствуют в себе силы и желание сделать жизнь вокруг себя лучше»,— отметила Ирина Текслер.
Участниками церемонии посвящения в студенты стали 4,5 тысячи человек. Всего в этом году студентами ЮУрГУ стали порядка 6 тысяч юношей и девушек со всей России. Причем более половины из них поступили на бюджет.