Ежегодное мероприятие «Час с ректором» для абитуриентов и одиннадцатиклассников состоится в ЮУрГУ 10 июля в 12:00 в главном корпусе. Об этом сообщает официальный сайт вуза.
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков расскажет о самых востребованных специальностях, об основных направлениях научной и творческой деятельности студентов, возможностях стажировок за границей и реализации собственных проектов, а также об именных стипендиях для высокобалльников и победителей олимпиад Российского cоюза ректоров.
Особо отмечается, что ЮУрГУ — единственный вуз в регионе, где студенты получают военный билет без отрыва от учебы.
Ректор лично ответит на вопросы собравшихся. Кроме него во встрече примут участие секретарь приемной комиссии Александр Губарев, директор студгородка Людмила Задорина.
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