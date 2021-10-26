В ЮУрГУ разрабатывают зарядное устройство для электрического гоночного автомобиля

Стоимость разработки — почти 135 тысяч рублей

Студенческое конструкторское бюро Южно-Уральского государственного университета создает принципиально новое зарядное устройство. Оно будет совмещать в себе высокий уровень безопасности и быструю зарядку. Устройство планируют использовать для суперсовременного электроболида класса Formula Student Electric (Ежегодное студенческое соревнование, этапы которого проходят во многих странах Европы. Команды со всего мира проектируют, строят, тестируют и соревнуются на гоночных машинах). Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что эта область исследований будет очень актуальной в ближайшем будущем, когда начнется активный перевод транспорта с дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания на электрические двигатели.

Команда молодых инженеров разработала модель зарядного устройства в программе Matlab Simulink. Она позволяет точно моделировать работу системы при любых возможных условиях эксплуатации гоночного болида.





Учитывая подобранные компоненты для сборки зарядного устройства, его итоговая стоимость — почти 135 тысяч рублей.

Кроме самого зарядного устройства была спроектирована и 3D-модель стеллажа для его безопасного передвижения по территории гаража.

Молодые ученые уверены, что их болид может служить прототипом для создания подобных гоночных машин с большей мощностью. При этом схемы электронных компонентов могут применяться в электромобилях общего пользования.



Напомним, ранее ученые ЮУрГУ совместно со своими иностранными коллегами установили очаг одомашнивания лошадей, которые позже распространились по всей Евразии. Результаты исследования опубликованы в престижном высокорейтинговом журнале Nature.