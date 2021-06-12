В ЮУрГУ работают над очищением газовых выбросов

Аспирант создает материал-катализатор на средства полумиллионного гранта

Молодой ученый ЮУрГУ Ксения Павлова разработала проект по улучшению экологии Южного Урала. Аспирант создает материал-катализатор, который будет очищать газовые выбросы металлургических и химических предприятий. Этот проект стал победителем полумиллионного гранта в конкурсе «УМНИК».

В пресс-службе университета пояснили, что реализация проекта ведется на кафедре «Материаловедение и физико-химия материалов» (Политехнический институт) под руководством кандидата физико-математических наук Владимира Живулина. Здесь решается одна из важных проблем Челябинска — газовые выбросы — основные загрязнители окружающей среды. В университете отмечают, что наиболее эффективный метод очистки газов — каталитический. Но катализаторы стоят дорого.

Аспирант Южно-Уральского государственного университета Ксения Павлова сейчас работает над веществами, эффективность которых будет выше, а цена ниже. Разрабатываемые материалы-катализаторы останутся стабильными при высоких температурах. Когда они будут апробированы, ученые отправят заявку регистрацию прав на РИД. Определение физико-химических свойств катализаторов начнется после установки печного оборудования.

«Материал смогут использовать на металлургических и химических предприятиях, также разработка будет интересна компаниям, производящим каталитические системы», — считают в университете.

Научные разработки молодых ученых приобретают особую актуальность для региона в рамках реализации экологического стандарта Челябинской области.