В ЮУрГУ придумали робота-разнорабочего

«Робин» сможет быть сварщиком, погрузчиком, фасовщиком или учителем

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В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) заканчивают разработку многофункционального робота, который призван в будущем заместить промышленные немецкие и японские агрегаты. Как сообщили в Минобрнауки РФ, в 2024 году он может быть запущен в производство.

Изобретение назвали «Робином». В зависимости от типа оснастки он сможет быть сварщиком, погрузчиком, фасовщиком и даже учителем. Обычно роботы используют один язык программирования, а «Робин» в состоянии работать сразу с несколькими, и благодаря этому студенты или сотрудники заводов могут изучить любой из них в процессе эксплуатации робота.

Робот состоит из шести подвижных осей, каждая из которых оснащена своим электродвигателем, необходимым для перемещения осей в пространстве.

Сейчас «Робин» проходит механические испытания электродвигателей, затем ему предстоят тысячи часов наработки в полевых испытаниях. В течение года изобретатели рассчитывают выйти в мелкосерийное производство.

Автор: Ольга Бороденок