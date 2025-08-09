В ЮУрГУ поздравили с поступлением абитуриентов — детей участников СВО

С напутствием к ним обратился ректор вуза

В Южно-Уральском государственном университете прошла встреча руководства вуза с абитуриентами, зачисленными на обучение по отдельной квоте.

С напутственным словом к поступившим обратился ректор ЮУрГУ Александр Вагнер. Он подчеркнул, что университет не только дает качественное образование, но и создает комфортные условия для жизни, учебы, развития и личностного роста каждого студента.

«Поздравляю вас с этим важным этапом в жизни — поступлением в университет! Мы прилагаем большие усилия, чтобы обучение в ЮУрГУ стало для вас временем получения профессиональных знаний, ярким и насыщенным периодом жизни. В университете создана уникальная образовательная среда, благодаря которой по окончании учебы вы станете востребованными специалистами. Вы — главные герои нашего университета, все, что делается в университете, делается для того, чтобы вы могли максимально реализовать себя. Желаю вам интересной учебы и успешного завершения университетского пути», — сказал ректор.

Список направлений подготовки обширен: ребята выбрали самые разные специальности — от инженерных и технических, до экономических, юридических и сферы IT.

Один из первокурсников — первый заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Челябинской области и советник главы города по работе с ветеранами боевых действий Владимир Забегаев (он был первым абитуриентом, подавшим документы в ЮУрГУ в этом году). Он выбрал направление, связанное с социальной работой, подчеркнув важность образования для эффективной работы в сфере социальной поддержки ветеранов.

«Я считаю, что ЮУрГУ — это самый лучший университет не только в Челябинской области, но и в России. Как сотрудник комитета социальной политики, работающий с участниками СВО и ветеранами, я осознаю, насколько важно качественное высшее образование», — подчеркнул Владимир.

ЮУрГУ уделяет особое внимание вопросам поддержки участников СВО и их семей. В соответствии с постановлением правительства РФ, 10% бюджетных мест на каждом направлении подготовки выделяются на отдельную квоту. Там, где бюджетных мест нет, вуз предоставляет скидку 30% на обучение по программам бакалавриата и специалитета. А для участников СВО, впервые получающих высшее образование, скидка на обучение по этим программам составляет 100%.

Университет несколько лет реализует комплексную программу поддержки студентов из семей участников СВО. Ребята освобождаются от оплаты проживания в общежитии, получают бесплатную юридическую и психологическую помощь, имеют возможность поправить здоровье и отдохнуть в санатории-профилактории.

