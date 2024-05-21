В ЮУрГУ появится молодежная лаборатория для химических опытов

Вуз выиграл конкурс Минобрнауки РФ

В 2024 году в Южно-Уральском государственном университете появится молодежная лаборатория «Гетерогенные катализаторы» для тестирования базовых химических процессов. Как сообщили в пресс-службе вуза, ее создадут благодаря победе в конкурсе Минобрнауки РФ. В лаборатории молодые ученые до 39 лет будут разрабатывать высокоэффективные катализаторы для управления процессом получения пластификатора.

«Пластификаторы — это сложные эфиры, которые вводят в состав полимерных материалов. При их получении возникают проблемы: реакция идет неохотно, процесс может двигаться в обратном направлении. Мы разрабатываем катализаторы, специальные химические добавки, которые позволяют нам управлять процессом получения сложного эфира», — рассказал руководитель лаборатории Олег Большаков.

Для разработки катализаторов и проведения опытов в лаборатории будет все необходимое, в том числе автоматизированные реакторы с цифровым контролем параметров химических процессов и газовым хроматографом с масс-селективным детектором.

По словам директора НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ Вячеслава Авдина, это будет первая в регионе лаборатория, в которой будут целенаправленно готовиться специалисты для малотоннажной и среднетоннажной химии.

«При колоссальной востребованности эта отрасль в регионе практически отсутствует, что не соответствует имиджу промышленно развитой территории. В связи с этим проект направлен на разрешение важнейшего индустриального противоречия: лаборатория готовит фундамент для формирования остродефицитной для региона отрасли»,— сказал он.

В вузе отмечают, что пластификаторы, обладающие гибкостью и долговечностью, очень распространены в строительной отрасли. Сейчас их производство в регионе не налажено, но с появлением лаборатории все изменится, уверены ученые.

Кстати, лаборатория ЮУрГУ станет одной из 200 молодежных лабораторий, которые появятся в России в 2024 году.