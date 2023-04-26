В ЮУрГУ появились два новых проректора

Заместители руководителя вуза будут курировать цифровую трансформацию и молодежную политику

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер представил преподавательскому коллективу новых заместителей. Куратором цифровой трансформации вуза назначен директор Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Александр Голлай, социальными вопросами и молодежной политикой будет отныне заниматься Антон Мануйлов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе университета.



Антон Мануйлов, до недавнего времени — советник при ректорате по юридическим вопросам ЮУрГУ, сменил на должности проректора по молодежной политике Вячеслава Бурматова.

Директор Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ, профессор кафедры «Информационно-аналитическое обеспечение управления в социальных и экономических системах» Александр Голлай будет отвечать за взаимодействие с руководителями цифровой трансформации на разных уровнях власти, в том числе за совместную работу по реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Прочие семь проректоров сохранили свои посты.

«Особую роль в достижении поставленных перед ЮУрГУ целей играет управленческая команда. Большинство из нас понимает, что добиться успеха, решить сложные задачи в одиночку невозможно, это требует объединения усилий. Новые люди в команде — это усиление потенциала для дальнейшего развития ЮУрГУ. Данные специалисты приходят для решения важных задач — проанализировать ситуацию, сгенерировать новые идеи, разработать современные подходы к их реализации. Современная управленческая команда даст университету новый импульс для динамичного роста», — сообщил ректор Александр Вагнер, поблагодарив предыдущую проректорскую команду за работу.