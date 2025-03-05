В ЮУрГУ получили экологически безопасный вид пластмассы

Его планируют использовать в медицине

По запросу медиков в ЮУрГУ получили более технологичный и экологически безопасный вид пластмассы, который составит конкуренцию ПВХ-материалам с использованием фталатов, сообщает пресс-служба вуза.

Старший научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ, кандидат химических наук Ирина Вихарева вместе с сербским коллегой Драганом Манойловичем применили новые пластификаторы для производства пластмасс.

Пластификаторы добавляют в материал, чтобы сделать его мягче и эластичнее. Обычно для этого используют фталаты, но они опасны для природы и человека.

«Сегодня ПВХ-изделия широко применяются в медицине. Но изделия на основе фталатов могут привести к миграции пластика и попаданию его в организм человека», — рассказала Ирина Вихарева.

Вместо них ученые добавляли сложные эфиры алифатических дикарбоновых кислот. В итоге пластмассы с добавлением эфиров алифатических кислот демонстрировали термостабильность и морозостойкость значительно более высокую, чем широко применяемые пластмассы на основе фталатов.

Исследование опубликовано в высокорейтинговых журналах «Прикладные науки» (AppliedSciences) издательства MDPI и «Полимеры» (Polymers), входящих в первый квартиль международной базы научных журналов Scopus.