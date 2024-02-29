В ЮУрГУ обучили искусственный интеллект следить за выбросами с заводов

ИИ наблюдает за трубами предприятий круглые сутки

Ученые и студенты Института естественных и точных наук ЮУрГУ разработали интеллектуальную систему мониторинга выбросов в атмосферу. С помощью поворотных видеокамер искусственный интеллект в онлайн-режиме может следить за дымом из труб, фиксировать выбросы и определять источники загрязнения, сообщает пресс-служба вуза.

«Система решает сразу несколько задач, которые стоят перед контролирующими органами. Теперь каждая труба приобретает свою индивидуальность. Мы можем видеть по дням, по часам, как работает каждое предприятие», — говорит руководитель проекта «Экомонитор» Дмитрий Дрозин.

В рамках проекта, который запущен в 2019 году и поддержан в государственной программе «Приоритет-2030», ученые ЮУрГУ создали несколько уникальных продуктов. Например, систему управления экологическими рисками, которая позволяет промышленным предприятиям в реальном времени наблюдать за распространением своих загрязняющих веществ.

Также разработана система предиктивного мониторинга выбросов (PEMS) для тепловых электростанций — цифровой датчик, работающий на основе алгоритмов искусственного интеллекта. На основе данных о технологическом процессе предприятия система делает расчеты выбросов. Такая система намного дешевле, чем инструментальный способ замеров, а главное, позволяет определять, как какой параметр технологического процесса влияет на выбросы.