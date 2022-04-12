В ЮУрГУ обучаются будущие инженеры Роскосмоса

В России в ближайшие 2 года на космические специальности примут более 8 тысяч человек

ЮУрГУ в числе еще 51 российского вуза готовит будущих инженеров Роскосмоса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

Подготовка ведется по 23 направлениям. Все они связаны с авиационной, ракетно-космической техникой и технологиями.

Аэрокосмический факультет ЮУрГУ — один из старейших факультетов вуза. Он начал работу 65 лет назад. За это время обучение прошли тысячи специалистов, которые позже трудились на космических, оборонных и промышленных предприятиях.

«В 2022/23 учебном году на космические специальности на бюджетной основе планируется принять более 8 тысяч человек. Всего сегодня более 40 тысяч студентов учатся создавать новые материалы для корпусов ракет, разрабатывать программные комплексы для моделирования и проектирования многоспутниковых космических систем, проводить первые научные исследования других планет. Уверен, по окончании университета все они станут достойной опорой для космической отрасли», — прокомментировал глава Минобрнауки Валерий Фальков.