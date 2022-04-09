В ЮУрГУ написали Тотальный диктант

Участники акции вместе с ректором ЮУрГУ проверили свои знания русского языка

Челябинцы не первый год принимают участие в Тотальном диктанте. Из года в год каждый житель нашего города может принять участие в акции, выбрав для этого любую площадку — это и уютный зал библиотеки, расположенной рядом с домом, или просторная и вместительная аудитория одного из вузов.

Всего в этом году организовано 26 очных площадок. В этом году впервые желающие могли написать текст диктанта в Историческом парке «Россия — моя история», расположенном в ТРК «Гагарин Парк». Южно-Уральский государственный университет в этом году в пятый раз открыл свои аудитории для участников акции.

Более 170 человек — жители города, а также студенты, в том числе 55 иностранных — пришли сегодня в университет для того, чтобы написать текст, разобравшись в сложных орфографических и пунктуационных случаях. Впервые руководство вуза в лице ректора и проректоров сели за парты аудитории вместе с остальными участниками акции.

«Тотальный диктант — акция нужная и очень полезная. Я считаю, что владение хорошим русским языком особенно важно в наш цифровой век, ведь существенная часть личного и делового общения ушли в переписки по электронной почте, мессенджеры. Хорошее знание родного языка — это элемент культуры и высокого профессионализма. Текст был сложный, но достаточно интересный. Надеюсь, что с диктантом я справился»,— поделился своими впечатлениями Александр Шестаков, ректор ЮУрГУ.

Автором текста этого года стала современная российская писательница Марина Степнова. Челябинцы писали вторую часть текста о мальчике, который живет в Воронеже в XIX веке и ожидает встречи с первой любовью.

Для тех, кто изучает русский язык как иностранный, на основе текста Тотального диктанта ежегодно разрабатывается тест TruD. Он рассчитан на разные уровни владения языком — от А2 до В2. Однако даже те, кто владеет языком на уровне А1, справятся с частью заданий. Те же, кто владеет русским языком на уровне С1 или С2, уже могут попробовать написать как Тотальный диктант, так и тест. Пройти его в этом году можно было на базе ЮУрГУ и ЧелГУ.

В ЮУрГУ учатся студенты из 52 стран. Сегодня здесь обучаются ребята из Арабских стран, Китая и ближнего зарубежья.

«Данный тест рассчитан на иностранцев с разным уровнем владения русским языком. Например, участникам нужно разделить поток текста на слова и предложения, соотнести рисунки с высказыванием, подобрать описание к картинке. Вторая часть — сам диктант. Иностранцы пишут текст не целиком, а только отдельный фрагмент,— говорит Ядвига Березовская, руководитель цента открытого образования на русском языке им. А.С. Пушкина.

Студент ЮУрГУ из Египта Элшарави Ибрагим Зубаири Нуман живет в России всего два года и уже трижды становился участником Тотального диктанта:

«Диктант был несложный, но я столкнулся со словами, которых я не знаю, например, слово „отчеркнуть“. Я обучаюсь на английском языке, и изучал русский язык всего пять месяцев. Писать на нем намного сложнее, чем говорить. Например, в арабском языке нет буквы Ы, И, П, Б. Для меня все эти звуки одинаковы, а в русском языке они имеют большое значение и большую разницу»,— рассказал Ибрагим.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. В 2021 году событие охватило 123 страны, объединив более 675 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, Дмитрий Глуховский, Марина Степнова.

Результаты диктанта для тех, кто написал текст на очных площадках, будут доступны в личном кабинете на сайте «Тотальный диктант» после 12 апреля.