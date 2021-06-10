В ЮУрГАУ открылась летняя школа «10 уроков русского» для иностранных студентов

За 10 часов обучения студенты также ознакомятся с культурой Южного Урала

На базе Южно-Уральского государственного аграрного университета открылась летняя школа «10 уроков русского». С инициативой об открытии курсов к специалистам вуза обратились коллеги из Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета.

Курс продлится 10 часов. За это время студентам расскажут о фонетическом и грамматическом строе, а также изучат с ними минимальный набор слов для использования в речи на русском языке.

«Уникальность этого события в том, что в рамках занятий наши слушатели смогут погрузиться не только в мир великого русского языка, но и познакомиться с культурой Южного Урала, его традициями и богатой природой, узнать об особенностях подготовки специалистов для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», — рассказала проректор по учебной и воспитательной работе Светлана Чичиланова.

Создать летнюю школу удалось в рамках договора о сотрудничестве с Ташкентским государственным аграрным университетом (Республика Узбекистан).