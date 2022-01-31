В Юрюзани жители новостройки замерзают в квартирах — котельную к дому не достроили

За холод в квартирах управляющую компанию оштрафовали на 5 тыc. рублей

В Катав-Ивановском районе за два зимних месяца не смогли решить проблему с отоплением нового 10-этажного дома. В Юрюзани управляющую компанию привлекли к ответственности за холод и отсутствие горячей воды в новостройке. Многоквартирный дом был заселен еще в апреле, но котельную к нему так и не построили. Жильцы пожаловались на холод и коммунальные неудобства. А прокуратура района возбудила дело в отношении УК ООО «Энергосервис» и назначила штраф в 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Юрюзани жильцы нового дома № 126 по улице Советской рассказали о холоде и отсутствии горячей воды еще в начале зимы.

«Заселили новую 10-этажку, однако котельную нам так и не достроили. Бросили трубы открытыми. Дома нет горячей воды, трубы холодные. На обогреватели и водонагреватели за электричество приходят большие счета. И еще дом новый, а у нас уже канализацией пахнет», — пожаловалась общественникам местная жительница Елена.

Оказалось, что дом подключен к старой котельной, а новая будет запущена только к концу декабря 2021 года. От старой системы теплоснабжения и распространяются проблемы на новый дом.

Вопросом заинтересовалась прокуратура городского округа. Вместе с представителем ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» сотрудники проверили обеспечение горячим водоснабжением и отоплением многоквартирного дома.

«В ходе проверки выявлено несоответствие температурного режима в жилых помещениях многоквартирного дома установленным нормативам, что повлекло нарушение обеспечения населения коммунальными услугами. По результатам проверки городским прокурором в отношении ООО „Энергосервис“ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)», — сообщает областная прокуратура.

Управляющей компании назначили штраф в размере 5 тыс. рублей. Напомним, ранее в Минстрое области озвучивали, что первая котельная будет построена в городе в конце декабря 2021 года, еще две котельные будут спроектированы в течение 2022 года.