В Юрюзани состоялось открытие стелы памяти бойцов, погибших на спецоперации

Проект ветеранского объединения носит название «Увековечить память о Героях СВО»

В Юрюзани появился новый памятник. Мемориал, посвященный героям СВО, установлен на пересечении улиц 3-го Интернационала и Ленина по инициативе Совета ветеранов города, сообщает газета «Авангард».

Стела представляет собой восьмиконечную звезду. Она стоит в самом центре города, а фотографии героев на ее лучах расположены в направлении к тем микрорайонам, с которыми они были связаны при жизни.

Торжественный митинг объединил родных воинов, представителей органов власти и духовенства, общественных деятелей, военный оркестр войсковой части 41013 и местных жителей.

Реализация проекта стала возможна при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и ЧОУ ДПО «Учебный центр „Стимул“».