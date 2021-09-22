В Юрюзани планируют включить отопление во всех домах до конца недели

Сроки отопительного сезона сорвал подрядчик, который вовремя не построил котельную

В Юрюзани из-за нерадивого подрядчика в 2021 году нарушили сроки начала отопительного сезона. Местная администрация нашла выход из ситуации и обещает дать тепло в домах уже к концу недели, сообщили в администрации Катав-Ивановского района.

Без тепла оставались 11 домов и детский сад, было принято решение подключать их к существующей теплосети.

«На данный момент четыре дома уже подключены, сегодня завершается подключение детского сада. Оставшиеся дома планируется подключить до конца недели», — прокомментировал глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович.

Напомним, ранее стало известно, что строительство котельной и тепловых сетей в Юрюзани затягивает подрядчик. Из-за этого отопительный сезон не смогли начать вовремя. Губернатор Алексей Текслер поставил ситуацию на личный контроль.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).