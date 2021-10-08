В Юрюзани откроют центр амбулаторной онкологической помощи

Он станет доступным аналогом областному центру для жителей округи

На базе больницы в Юрюзани откроют центр амбулаторной онкологической помощи, туда будет удобно обращаться жителям Юрюзани, Усть-Катава и Трехгорного. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области.

«С обследованием онкобольных в нашем районе были проблемы, потому что даже диагностику онкозаболевания на современном оборудование можно было провести только в областном центре. К сожалению, не все имеют возможность ездить в Челябинск часто. И записываться на прохождение МРТ и КТ надо было заранее, а в случае с онкологическими заболеваниями дорог каждый день. Врач нашей больницы уже проходит обучение. Он будет направлять больных на диагностику», — рассказала и. о. главного врача Елена Шильцына.

Сейчас на первом этаже больницы в Юрюзани идет ремонт, приобретается медицинское оборудование для центра, подготавливается медперсонал.

Медицинскую помощь в новом онкоцентре пациенты смогут получить бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.

Напомним, в сентябре стало известно об открытии онкологического центра в Златоусте. Местные специалисты смогут поставить точный диагноз за две недели и оперативно направить пациентов на лечение.

Руководителем регионального онкоцентра окружной клинической больницы в Салехарде недавно стал хирург-онколог из Челябинска Андрей Антонов. Он более 15 лет проработал в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. В последние годы заведовал онкоабдоминальным отделением.