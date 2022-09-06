В Ясиноватую из Челябинска доставили мебель для школы и стройматериалы для детского сада

Соцобъекты должны быть готовы к середине октября

В донецком городе Ясиноватой идет разгрузка мебели для школьных кабинетов и продолжается ремонт в одном из детских садов. Оба учреждения, как и еще ряд соцобъектов, восстанавливают добровольцы из Челябинска. Как сообщает пресс-служба администрации Ясиноватой, сегодня степень готовности образовательных заведений к зиме оценил первый вице-мэр Сергей Зырянов, сам выходец из Челябинской области.



Напомним, в июле 2022 года Сергей Зырянов был принят на госслужбу в должности первого заместителя главы администрации Ясиноватой, но при этом остался главой Краснопольского поселения в Сосновском районе Челябинской области. Одновременно с ним первым вице-мэром в другом подшефном Южному Уралу донецком городе, Волновахе, стал действующий глава Еманжелинска Дмитрий Гатов.

Как сообщает пресс-служба ясиноватской мэрии, Сергей Зырянов 6 сентября посетил местную школу № 6. Здесь в этот момент шла разгрузка доставленной из Челябинска школьной мебели.

«Мы сегодня принимаем замечательный подарок, школьную мебель, и скоро сможем возобновить работу. Спасибо за это жителям Челябинской области и губернатору Алексею Текслеру», — рассказала Зырянову директор МБДОУ № 6 Ольга Безуглая.

В тот же день другая партия помощи из Челябинской области поступила в ясли-сад «Радуга», где также работают вахтовым методом специалисты с Южного Урала. Впечатления корреспондента Первого областного информагентства от посещения образовательных учреждений донецкого города можно прочесть на нашем сайте.

Как сообщало ИА «Первое областное», недавно в ДНР побывал с рабочим визитом губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В числе прочих мероприятий Текслер осмотрел ход работ на соцобъектах в Ясиноватой и пообещал помочь подготовить детские сады и школы города к зиме.