Сегодня, 17 августа, город Ясиноватая (над которым взяла шефство Челябинская область) посетила южноуральская делегация. Глава города Дмитрий Шевченко встретил гуманитарный груз и провел встречу с гостями, сообщили в пресс-службе администрации Ясиноватой.
В состав делегации вошли замгубернаторы Челябинской области Анатолий Векшин и Алексей Фартыгин, депутат Заксобрания Денис Моисеев и депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин. Они осмотрели муниципальные образовательные и дошкольные учреждения Ясиноватой, на которых сейчас работают подрядные организации.
«Встреча прошла в рабочем формате. Обсудили все поставленные задачи и сроки выполнения восстановительных работ», — резюмировали в пресс-службе администрации Ясиноватой.
В завершении встречи гости оставили свои пожелания на доске в школе №7.
Жители Челябинска могут помочь гражданам Ясиноватой собрать детей в школу и закупить школьные принадлежности. Сбор гуманитарной помощи откроет челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Напомним, ранее делегация Челябинской области побывала с рабочим визитом Волновахском районе. Местной администрации подарили автомобиль «Нива».