В Ясиноватой приняли гуманитарный груз из Челябинской области

Его доставила команда губернатора Алексей Текслера

Сегодня, 17 августа, город Ясиноватая (над которым взяла шефство Челябинская область) посетила южноуральская делегация. Глава города Дмитрий Шевченко встретил гуманитарный груз и провел встречу с гостями, сообщили в пресс-службе администрации Ясиноватой.

В состав делегации вошли замгубернаторы Челябинской области Анатолий Векшин и Алексей Фартыгин, депутат Заксобрания Денис Моисеев и депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин. Они осмотрели муниципальные образовательные и дошкольные учреждения Ясиноватой, на которых сейчас работают подрядные организации.





«Встреча прошла в рабочем формате. Обсудили все поставленные задачи и сроки выполнения восстановительных работ», — резюмировали в пресс-службе администрации Ясиноватой.

В завершении встречи гости оставили свои пожелания на доске в школе №7.

Жители Челябинска могут помочь гражданам Ясиноватой собрать детей в школу и закупить школьные принадлежности. Сбор гуманитарной помощи откроет челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Напомним, ранее делегация Челябинской области побывала с рабочим визитом Волновахском районе. Местной администрации подарили автомобиль «Нива».