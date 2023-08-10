В Ясиноватой челябинские дорожники завершат асфальтирование улиц до конца августа

Работы проинспектировал вице-губернатор, курирующий подшефные территории

Заместитель главы региона Александр Лазарев побывал с рабочим визитом в ДНР, где проверил, как ведутся восстановительные работы в городе Ясиноватая. В подшефной Челябинской области территории занимаются ремонтом детского сада, поликлиники и дорог на нескольких улицах. По поручению губернатора Алексея Текслера все дорожные работы должны быть завершены в последних числах августа.

Инспекция состоялась на тех социальных объектах, которыми занимаются южноуральцы. Вместе с главой города Дмитрием Шевченко вице-губернатор Александр Лазарев проинспектировал один из детских садов и поликлинику. Затем делегация направилась на улицу Артема, где приводят в порядок проезжую часть. Представители нашего региона отвечают за восстановление около 10 километров дорог на нескольких улицах.





«Работы ведутся в плановом режиме, но поставлена задача губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером до 24 августа закончить все работы и нанести разметку. Я уверен, что мы выполним работу и жители Ясиноватой по достоинству оценят то качество работ, которые идут сейчас в их родном городе», — отметил по итогам объезда Александр Лазарев.

Ранее ИА «Первое областное» выяснило, что южноуральские специалисты проводят в Ясиноватой ремонт четырех участков дорог. В середине июля работы были выполнены на 60%. Кроме того, аналогичную помощь оказывают в другом подшефном городе — Волновахе. Там до начала осени должны завершить работы на шести участках автодорог. Помимо этого, Челябинская область помогает донецким школьникам подготовиться к новому учебному году: ребята получат учебники, наглядные пособия и оборудование.

Александр Лазарев был назначен вице-губернатором, курирующим новые российские территории, в июне. Он оставил свой пост председателя Заксобрания региона. Позже депутаты областного парламента единогласно выбрали спикером своего коллегу Олега Гербера.