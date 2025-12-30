В январские праздники регистрировать машины в Челябинске будут 3, 9 и 10-го числа

В остальные дни отделение РЭО в Ленинском районе будет закрыто

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Челябинской области изменили рабочий график на новогодние праздники. Так, рабочими днями в отделении на улице Харлова станут 3, 9 и 10 января. Выходными объявлены 31 декабря 2025 года, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 января 2026 года.

При этом второе отделение МРЭО на Университетской набережной будет обслуживать граждан по графику работы МФЦ и откроется только 12 января.

Госавтоинспекция напоминает, что многие услуги, включая предварительную запись, доступны в круглосуточном режиме на портале «Госуслуги».