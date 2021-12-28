В январские праздники из Челябинска в Санкт-Петербург будет летать прямой авиарейс

Первый самолет из культурной столицы на Южный Урал прилетел 27 декабря

Авиакомпания “Ижавиа” запустила программу полетов “Санкт-Петербург - Челябинск”. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск состоялся 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского аэропорта.



Первые рейсы отправятся по маршруту до Нового года — 28 и 29 декабря.



В новогодние каникулы слетать из Челябинска в Петербург и обратно можно будет 3, 5, 7, 8 и 9 января.

