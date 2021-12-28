Авиакомпания “Ижавиа” запустила программу полетов “Санкт-Петербург - Челябинск”. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск состоялся 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского аэропорта.

Первые рейсы отправятся по маршруту до Нового года — 28 и 29 декабря. 

В новогодние каникулы слетать из Челябинска в Петербург и обратно можно будет 3, 5, 7, 8 и 9 января.