Авиакомпания “Ижавиа” запустила программу полетов “Санкт-Петербург - Челябинск”. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск состоялся 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского аэропорта.
Первые рейсы отправятся по маршруту до Нового года — 28 и 29 декабря.
В новогодние каникулы слетать из Челябинска в Петербург и обратно можно будет 3, 5, 7, 8 и 9 января.
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