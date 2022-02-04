В выходные жители Челябинской области могут привиться от COVID‑19 в ТРК

Публикуем адреса пунктов вакцинации

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В ближайшие выходные все желающие могут привиться в специальных пунктах и кабинетах, полный список опубликовал Минздрав региона.

Челябинск

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00

5 февраля

ТК «КС»

12:00—15:00

Магнитогорск

с 4 по 6 февраля

ТРК «Гостиный двор»

14:00—18:00

ТРК «Континент»

14:00—18:00

Миасс

Администрация города

4 февраля

16:00—19:00

5, 6 февраля

11:00—14:00

Златоуст

4 февраля

«Территория бизнеса»

9:00—19:00

5, 6 февраля

«Территория бизнеса»

10:00—17:00

Кыштым

5, 6 февраля

ТК «Радуга»

10:00—14:00

Чесма

4 февраля

Центральный рынок

10:00—13:00

6 февраля

ТЦ «Магнит»

10:00—14:00

Сосновский район

4 февраля

Дома культуры: с. Долгодеревенское, 16:00—18:00

Еманжелинск

4 февраля

Дворец культуры им. А. С. Пушкина

17:00—17:00

ПГТ Красногорский

Дворец культуры им. В. И. Ленина

17:00—18:00

Круглосуточные пункты вакцинации:

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, круглосуточный стационар,

ул. Островского, 81

Ж/Д вокзал, медпункт

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Уйское

Районная больница, приемный покой

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт пункт Ж/Д вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Октябрьское

Районная больница, приемный покой

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт

Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения

Село Агаповка, Куса, Нязепетровск, село Кизильское, село Аргаяш — районная больница

Миасс

Городская больница № 3

18:00—21:00

Ж/Д вокзал, медпункт

Златоуст

Медпункт пункт Ж/Д вокзала

Бердяуш

Медпункт пункт Ж/Д вокзала

Усть-Катав

Медпункт Ж/Д вокзала

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой, пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00

Фершампенуаз

Районная больница, приемный покой хирургического отделения

Поставить прививку «Спутник М»:

В мегапункте — КРК «Мегаполис»;

В детской поликлинике по месту жительства;

В школах при заполнении добровольных согласий на вакцинацию.