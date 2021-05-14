В выходные жителей Челябинской области может ждать солнечный удар

Аномальная жара продолжает царствовать в регионе

На территории всей Челябинской области в эту пятницу и следующие за ней выходные дни сохранится аномально жаркая погода. В последний день недели воздух в городах региона прогреется до 31 градуса по Цельсию при ночных показателях +8…+13. На термометрах жителей областной столицы отметка будет держаться на уровне +29…+31.

В выходные в регионе синоптики обещают еще большее повышение температур. Так, в субботу ожидается температура +28…+33 градуса, с южным ветром, который периодически будет переходить в западный с порывами всего в 2—7 метров в секунду. В воскресенье воздух может прогреться до +35 °С. Ветер сменится на северо-западный со скоростью 3—8 метров в секунду.

В Челябинске в предстоящий уик-энд также будет жарко. В субботу областной столице гидрометцентр обещает +30…+32 градуса, а в воскресенье +31…+33. Ночью будет прохладнее — +10… +15 градусов.

Врачи рекомендуют беречься. В жару необходимо пить достаточное количество воды и надевать головные уборы, чтобы не получить солнечного удара.

Кроме того, не стоит забывать, что в Челябинской области продолжается пожароопасный сезон. Берегите лес и не разжигайте в нем костры.

