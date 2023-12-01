В выходные южноуральцев ждут «барические качели»

Через регион вновь пройдет снежный циклон

В Челябинской области в ночь на субботу рухнет атмосферное давление, к вечеру 2 декабря оно упадет еще сильнее, а уже через сутки вновь вернется к нормальным значениям, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на данные синоптиков.

Перепады давления спровоцирует надвигающийся на регион циклон. Так, уже сегодня, 1 декабря, вечером атмосферное давление опустится с 742 до 727 мм ртутного столба, в субботу достигнет экстремально низких 723 мм, а к вечеру воскресенья, 3 декабря, вновь поднимется до 742 мм рт. ст.

Этот же атмосферный фронт обеспечит южноуральцам снежные и ветреные выходные: будет облачно, с прояснениями, порывы ветра будут достигать 13—16 метров в секунду. На крайнем юге Челябинской области будет заметать: синоптики обещают мокрый снег, местами сильный, метели и гололедные явления.

Температура воздуха при этом в субботу будет колебаться от 7—12 градусов мороза ночью (на крайнем юге — минус 1) до плюс 1 днем (в горах — минус 8). В воскресенье, 3 декабря, немного похолодает: 7—12 ниже нуля ночью и 5—10 мороза — днем.

Областной центр также вновь завалит снегом. Напомним, в мэрии рассказали, куда можно жаловаться, если коммунальщики недостаточно качественно чистят дворы и тротуары.