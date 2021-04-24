В выходные южноуральцев ожидают дожди и ветер

Однако погода будет довольно теплой

В эти выходные в Челябинской области ожидается дождливая и теплая погода. Также синоптики обещают порывистый ветер. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье, 24 и 25 апреля, рассказали в областном гидрометеоцентре.

В субботу утром в регионе ожидается +1, +6°C, днем воздух прогреется до +10, +15°C. Облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье ночью будет чуть прохладнее — до −2, +3°C. Днем 25 апреля значительно потеплеет — до +13, +18°C. Возможны небольшие дожди. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в выходные синоптики также прогнозируют дожди. В субботу утром ртутные столбики покажут +3, +5°C, днем — до +11, +13°C. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье в ночные часы столбики термометров опустятся до +1, +3°C, днем температура воздуха достигнет +14, +16°C. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Редакция Первого областного информагентства желает читателям хороших выходных!