В выходные южноуральцам обещают дожди и грозы

При этом погода в регионе будет теплой

Предстоящие выходные, 14 и 15 мая, в Челябинской области будут теплыми, но дождливыми. В воскресенье возможны грозы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на субботу в регионе ожидается от +3 до +8°C, днем столбики термометров поднимутся от +14 до +19°C. Облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди. Утром в северной половине области возможны туманы. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске 14 мая также обещают дождь. В ночные часы температура воздуха составит от +5 до +7°C, днем потеплеет от +16 до +18°C. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области синоптики прогнозируют грозы. Ночью столбики термометров опустятся от +3 до +8°C, днем поднимутся от +16 до +21°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье 15 мая столбики термометров покажут от +5 до +7°C, днем воздух прогреется от +18 до +20°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.