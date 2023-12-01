В выходные в Челябинскую область вернутся снегопады и метели

К полудню воскресенья непогода стихнет

В выходные дни, 2 и 3 декабря, Челябинскую область вновь накроет снежный циклон: в субботу синоптики обещают снегопады и метели. В воскресенье осадки стихнут. При этом в субботу будет теплее. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на 2 декабря в Челябинской области возможен небольшой снег и туман. Температура воздуха опустится до −7...−12 градусов, на крайнем юге будет около −1 градуса. Днем осадки усилятся, местами пройдет сильный снег. В отдельных районах ожидаются метели. На дорогах гололед. Столбики термометров поднимутся до −4...+1 градуса, в горах будет холоднее — до −8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в субботу синоптики обещают снег, местами сильный. Ночью будет −10...−12 градусов, днем — от −1 до −3 градусов. Ветер от 3 до 8 метров в секунду преимущественно восточный.

В ночь на воскресенье в регионе продолжатся снегопады, днем осадки пройдут местами и не столь сильные. Температура воздуха понизится до −5...−10 градусов. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье днем осадков не ожидается. Столбики термометров покажут около −10 градусов как в ночные, так и в дневные часы. Ветер преимущественно западный до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.