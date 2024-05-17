В выходные в Челябинской области усилят проверки по выявлению пьяных водителей

Автомобилистов просят отнестись к этому с пониманием

С 18 по 19 мая сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения и проведут тотальный контроль по выявлению пьяных водителей.



«Проверки пройдут на всей территории Челябинской области. К экипажам ДПС присоединятся передвижные пункты медицинского освидетельствования на состояние опьянения из министерства здравоохранения, которые позволяют проводить процедуру медицинского освидетельствования на месте», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Также представители полиции просят сообщать в дежурную часть отдела полиции Госавтоинспекции о водителях, севших пьяными за руль.