В выходные в Челябинской области сохранится дождливая погода

К воскресенью температура немного поднимется

В предстоящие выходные, 17 и 18 августа, погода в Челябинской области сохранится без изменений: те же 20 градусов тепла и небольшие дожди. В субботу местами будет около +14 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра также обещают порывистый ветер.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске приблизятся к +10°C, днем воздух прогреется до +17...+19 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, пройдет кратковременный дождь. Есть вероятность грозы. Ветер западной четверти от четырех до девяти метров в секунду.

В регионе ночная температура воздуха установится в пределах от +7 до +12°C. Местами пройдут кратковременные дожди. Возможен туман. Днем градусники покажут от +14 до +19°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов осадки сохранятся. Ветер западной четверти, от четырех до девяти метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Воскресный день в столице Южного Урала вновь выдастся дождливым. Дневной прогрев составит от +19 до +21°C. Ветер западный, северо-западный, от четырех до девяти метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области 18 августа на большей части территории пройдут кратковременные дожди, локально с грозами. Температура поднимется до +17...+22 градусов. Ветер преимущественно западного направления, 4—9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.