В выходные в Челябинской области резко похолодает

Местами пройдут дожди и снег

После по-летнему теплых и солнечных дней в Челябинскую область вернутся похолодание и осадки. Погода в регионе испортится в предстоящие выходные дни, 6 и 7 апреля. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в Челябинском гидрометеоцентре, под влиянием циклона окажется преимущественно северная часть региона.

«На территорию Челябинской области придет холодный воздух, ветер поменяет свое направление на северо-западное. Существенное понижение температуры — ориентировочно до −4 градусов — ожидается в ночь на воскресенье. Но уже в субботу в дневные часы будет от +3 до +8 градусов, в воскресенье — до +4...+9 градусов»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометцентра Екатерина Выходцева.

Принесет циклон и осадки. Так, в ночь на субботу местами пройдет мокрый снег и дождь, в отдельных районах осадки будут умеренными. В воскресенье днем ожидаются дожди.

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