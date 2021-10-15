В выходные в Челябинской области пройдут кратковременные дожди

В целом погода будет пасмурной, но теплой

В предстоящие выходные, 16 и 17 октября, в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода. В субботу, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, пройдут кратковременные дожди.

В ночь на субботу в регионе обещают +2, +7°C, при прояснении прогнозируют понижение температуры до −1°C. Днем воздух прогреется до +9, +14°C, в горах будет чуть прохладнее — до +6°C. Облачно с прояснениями, в дневные часы возможны кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В воскресенье в ночные часы ожидается −3, +2°C, днем ртутные столбики поднимутся до +8, +13°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем возможны осадки в виде кратковременного дождя. Ночью температура воздуха опустится до +4, +6°C, днем столбики термометров достигнут +10, +12°C. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду.

В воскресенье осадков не обещают. В ночные часы температура воздуха составит −1, +1°C, днем потеплеет до +10, +12°C. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.