В выходные в Челябинской области прогнозируют теплую погоду без осадков

В субботу синоптики обещают порывистый ветер

В ближайшие выходные, 7 и 8 мая, в Челябинской области прогнозируют потепление. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Предстоящей ночью в регионе ожидаются заморозки до −5°C, в низинах ртутные столбики опустятся до −8°C. Днем воздух прогреется до +12, +17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинске в субботу прогнозируют переменную облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха составит около 0°C, днем потеплеет до +14, +16°C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области осадков не обещают. Ночью столбики термометров достигнут −4, 0°C, на севере будет теплее — до +3°C, днем температура поднимется до +16, +21°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье осадков также не прогнозируют. Температура воздуха в ночные часы составит +1, +3°C, днем — до +20°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

По предварительному прогнозу, 9 мая, в День Победы, синоптики обещают небольшие дожди и грозы. Более подробно о погоде в праздничный день читайте на нашем сайте в ближайшее время.