В выходные в Челябинской области прогнозируют снег с дождем и туманы

В воскресенье, 3 октября, погода улучшится

В предстоящие выходные, 2 и 3 октября, в Челябинской области обещают дождь со снегом и туманы. Столбики термометров покажут до +12°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В субботу, 2 октября, в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдут дожди с мокрым снегом, на западе осадки будут умеренными. Утром в некоторых районах обещают туманы. Столбики термометров ночью покажут −2, +3°C, днем потеплеет до +7, +12°C. Ветер западный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В воскресенье синоптики прогнозируют местами слабые осадки. В ночные часы похолодает до −4, +1°C, днем столбики термометров покажут +5, +10°C. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в субботу также обещают слабые осадки, в целом погода будет облачной. Ночью температура воздуха опустится до 0, +2°C, днем воздух прогреется до +8, +10°C. Ветер западный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье будет облачная погода без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут −1, +1°C, днем потеплеет, но незначительно — до +6, +8°C. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду.