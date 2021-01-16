В выходные в Челябинской области прогнозируют потепление до -2 градусов и метели

Также синоптики прогнозируют сильный ветер

В эти выходные в Челябинской области потеплеет до −2 градусов. Однако синоптики прогнозируют сильный ветер и метели. Подробнее о том, чего ждать от погоды в субботу и воскресенье, 16 и 17 января, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня днем в регионе потеплеет до −2, −17 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Облачно с прояснением, небольшой снег, в горах до умеренного, метели, местами гололедные явления.

В Челябинске сегодня днем ожидается −4, −6 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой снег, слабая метель.

В ночь на воскресенье в Челябинской области синоптики прогнозируют до −9, −14 градусов. Днем потеплеет до −6, −11 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы от 13 до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 17 января столбики термометров опустятся до −11, −13 градусов. Днем температура воздуха составит −7, −9 градусов. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям позитивных выходных!