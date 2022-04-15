В выходные в Челябинской области прогнозируют похолодание и порывистый ветер

В субботу пройдет небольшой дождь

В предстоящие выходные, 16 и 17 апреля, в Челябинской области ожидается небольшое похолодание. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в субботу пройдет дождь, в воскресенье осадков не будет.

Предстоящей ночью в регионе температура воздуха составит +3, +8°C, днем столбики термометров достигнут +9, +14°C, в горах будет прохладнее — до +4, +9°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в горах осадки будут умеренными. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу похолодает до +4, +6°C, днем потеплеет до +10, +12°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области в воскресенье 17 апреля ночью столбики термометров опустятся до −4, +1°C, днем воздух прогреется до +8, +13°C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье в ночные часы ожидается −1, +1°C, днем температура воздуха составит +8, +10°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.