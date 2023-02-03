В выходные в Челябинской области прогнозируют морозные ночи и ясную погоду

Весеннее тепло сменится небольшим похолоданием

В предстоящие выходные, 4 и 5 февраля, в Челябинской области установится ясная погода со слабым ветром. В дневные часы будет холоднее, чем в предыдущие дни: столбики термометров опустятся до −10 градусов, а ночью местами возможны морозы до −30 градусов, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

Этой ночью столбики термометров в регионе опустятся до 18—23 градусов со знаком минус, в низинах ударят тридцатиградусные морозы. Днем 4 февраля потеплеет до минус 2—7 градусов Цельсия, на юге будет прохладнее — от −7 до −12°C, в низинах ожидается до −17°C. Малооблачно, без осадков. Местами туман и изморозь. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу температура установится в пределах от −21 до −23°C, днем поднимется до минус 5—7 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер также неустойчивый, 1—6 метров в секунду.

В воскресенье, 5 февраля, в Челябинской области синоптики прогнозируют переменную облачность. В ночные часы похолодает до 18—23 градусов с отрицательным значением, на юге столбики термометров приблизятся к отметке −28°C. Днем температура составит от −5 до −10°C. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

В столице Южного Урала ночью ожидается до −23°C, днем будет от −7 до −9°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.