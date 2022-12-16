Перепады температур достаточно серьезные: ночью с четверга на пятницу в Челябинске было минус 23 градуса, днем ожидается потепление до минус 12. В субботу пойдет небольшой снег, в воскресенье усилится, особенно в горных районах. В Челябинске возможен мокрый снег, в отдельных районах не исключено налипание мокрого снега на провода.
В такую погоду можно планировать активный отдых на свежем воздухе, тем более что открывается каток в парке Гагарина и там же в субботу, 17 декабря, состоится фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего».