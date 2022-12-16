В выходные в Челябинской области потеплеет до плюс двух градусов

И пойдет снег





Перепады температур достаточно серьезные: ночью с четверга на пятницу в Челябинске было минус 23 градуса, днем ожидается потепление до минус 12. В субботу пойдет небольшой снег, в воскресенье усилится, особенно в горных районах. В Челябинске возможен мокрый снег, в отдельных районах не исключено налипание мокрого снега на провода.