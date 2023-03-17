В выходные в Челябинской области потеплеет до +7

На территории региона ожидается небольшой снег

В Челябинской области в субботу, 18 марта, будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью температура воздуха составит −4…+1 градус, днем потеплеет до +7, сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

В воскресенье, 19 марта, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью столбики термометра опустятся до −12 градусов. Днем потеплеет до +1.

В Челябинске в выходные синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В субботу потеплеет до +7 градусов. В воскресенье будет прохладнее — температура воздуха составит от 0 до −2 градусов.